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مبعوث أمريكا لدى الأمم المتحدة يزور إسرائيل اليوم

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث أمريكا لدى الأمم المتحدة يزور إسرائيل اليوم



واشنطن/سما/

أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، ستزور إسرائيل في فترة 22-24  ديسمبر/كانون الأول، لتلتقي مع ممثلي الحكومة.

. وجاء في تعليق البعثة الدائمة: "ستزور السفيرة كيلي كرافت إسرائيل، لتجري لقاءات في 22-24 ديسمبر/كانون الأول. وستلتقي مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".

هذا وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، الدبلوماسي النرويجي تور فينيسلاند منسقا خاصا للتسوية في الشرق الأوسط.

وقد استبدل فينيسلاند في هذا المنصب نيكولاي ملادينوف، الذي من المرتقب أن يصبح مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

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