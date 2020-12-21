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"جيروزاليم بوست":إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية بالقدس

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"جيروزاليم بوست":إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية بالقدس



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ،أمس  الاثنين، أنه تم إطلاق اسم المستشار الخاص للبيت الأبيض جاريد كوشنر، على ساحة السفارة الأمريكية في القدس.

وقالت الصحيفة  إن: هذه الخطوة تأتي اعترافا بالجهود التي يقوم بها كوشنر نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام الإقليمي.

وتوقف كوشنر بصحبة وفد أمريكي، ظهر اليوم، في سفارة بلاده، لحضور احتفال محدود مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.

وكشف السفير عن لوحة نحاسية على جدار الفناء وقرأ العبارة المكتوبة عليها والتي جاءت كالتالي:" ساحة كوشنر، مخصصة لتكريم جاريد كوشنر، ومستوحاه من سعيه الدؤوب السلام".

The US Embassy courtyard in Jerusalem has been named in Jared Kushner's honor.
The US Ambassador to Israel David Friedman unveiled the plaque. Kushner was in attendance for the ceremony. pic.twitter.com/TE50rnNprQ

— Yashar Ali ???? (@yashar) December 21, 2020


​واعتبر كوشنر أن اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل قاد إلى أربع اتفاقيات سلام بين الدولة العبرية ودول عربية.

ووقعت إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين، برعاية البيت الأبيض.  

وبعد أسابيع أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق سلام بين السودان وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق مماثل بين المغرب وإسرائيل.

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