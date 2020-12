"جيروزاليم بوست":إطلاق اسم كوشنر على ساحة السفارة الأمريكية بالقدس

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ،أمس الاثنين، أنه تم إطلاق اسم المستشار الخاص للبيت الأبيض جاريد كوشنر، على ساحة السفارة الأمريكية في القدس.

وقالت الصحيفة إن: هذه الخطوة تأتي اعترافا بالجهود التي يقوم بها كوشنر نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تحقيق السلام الإقليمي.

وتوقف كوشنر بصحبة وفد أمريكي، ظهر اليوم، في سفارة بلاده، لحضور احتفال محدود مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان.

وكشف السفير عن لوحة نحاسية على جدار الفناء وقرأ العبارة المكتوبة عليها والتي جاءت كالتالي:" ساحة كوشنر، مخصصة لتكريم جاريد كوشنر، ومستوحاه من سعيه الدؤوب السلام".

The US Embassy courtyard in Jerusalem has been named in Jared Kushner's honor.

The US Ambassador to Israel David Friedman unveiled the plaque. Kushner was in attendance for the ceremony. pic.twitter.com/TE50rnNprQ