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مصر تصدر بيانا حول تعليق جميع الرحلات الجوية إلى السعودية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تصدر بيانا حول تعليق جميع الرحلات الجوية إلى السعودية



القاهرة/سما/

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدء من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع قابل للتمديد.


وقال البيان: "بناء على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدء من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد".

وتابعت: "تهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 لمراجعة حجوزاتهم".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد أعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدول

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