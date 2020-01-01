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الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: حدثت مشادة بين الرجوب والعاروري واجتماع القاهرة بين فتح وحماس فشل في أول عشر دقائق



رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أنه من أول عشر دقائق، فشل اجتماع القاهرة، وحدثت مشادة بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب،، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري

وأضاف الأحمد في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر (تلفزيون فلسطين): : أن العاروري أخبرنا برفض المكتب السياسي لحماس فكرة الانتخابات بالتتالي، وأصر على الانتخابات بالتزامن، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس بشأن الانتخابات.

وأشار إلى أن الفصائل لا تصدق حديث حماس عن انقلاب فتح على اجتماع "الأمناء العامون"، لافتاً إلى أنه تم تشكيل القيادة الموحدة وعقدت عدة اجتماعات، وهناك فصائل لا تعرف وحماس لم تشارك بأي فعالية.

وفيما يتعلق بتفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم السبت الماضي، قال الأحمد: إنه تم الحديث عن عقد جلسة للمجلس المركزي، بهدف مواجهة تحديات المرحلة الجديدة.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت عقد الانتخابات العامة، ودرست تفعيل المنظمة وتوثيق العلاقات بين فصائلها، كما درست ملف كورونا من كل جوانبه.

وقال إن كل ما جرى في الفترة الأخيرة، من اتفاقيات تطبيع، سببه (صفقة القرن)، وإعلانها وما ترتب عليها.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، سيعيد فتح مكتب المنظمة في واشنطن، الذي أغلقه ترامب، وسيعيد فتح القنصلية الأمريكية بالقدس الشرقية.

وقال الأحمد: أن الرئيس عباس أكد "أننا سنعيد العلاقات مع أمريكا عندما يؤكد بايدن على ما أعلنه".

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