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شاهد .. سبب وفاة ماما نجيبة حداد الإعلامية اليمنية في مصر

الإثنين 21 ديسمبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. سبب وفاة ماما نجيبة حداد الإعلامية اليمنية في مصر



القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، عن وفاة نجيبة حداد المذيعة اليمنية أثناء وجودها في جمهورية مصر؛ إثر معاناة الأسابيع المنصرمة مع المرض.

وأكدت المصادر خبر وفاة الإعلامية نجيبة حداد المعروفة باسم (ماما نجيبة) وكيلة وزارة الثقافة اليمنية؛ جراء صراع مع فيروس كورونا في مستشفى مصرية بالعاصمة القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن نجيبة حداد التي تعتبر من أفضل الصحفيات في عدن، نقلت إلى قسم العناية المكثفة بالمستشفى؛ إثر تدهور حالتها الصحية، قبل أن يعلن الأطباء وفاتها.

ونعى المئات من المغردين على موقع تويتر، الأستاذة نجيبة حداد التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى جراء مرض كوفيد 19، داعيين لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وكتب العميد حسن عبدالله الجعشاني: وفاة الاستاذه الفاضله والمربيه القديرة وكيل وزارة الثقافة سابقا نجيبه حداد في إحدى مستشفيات القاهرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

من جهته، نعى الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية في بيان له، الدكتورة نجيبة حداد، موجها خالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيدة والشعب اليمني والأسرة الإعلامية والثقافية.

وأكد الاتحاد العالمي للجاليات أن الإعلامية حداد كان لها احترام وحب كبيرين من قبل أبناء الجالية اليمنية في جمهورية مصر، موضحا أنها اعتادت على تقديم الدعم والمشورة للجميع.

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