رابط مشاهدة مباراة التعاون والشباب بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر المقررة اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين السعودي.

رابط مباراة التعاون والشباب مباشر تبث من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية على القناة الرياضية السعودية الرابعة KSA Sports 4 HD بصوت المعلق الكبير حماد العنزي.

وتبدأ مباراة الشباب والتعاون عند الساعة الخامسة وخمس وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والكويت، بينما تكون 04:55 وفق وقت الخرطوم والقاهرة والقدس.

وأفاد مراقبون بأنه رغم تميز الشباب هذا الموسم إلا أنه لا يمكن توقع نتيجة اللقاء قبل صافرة النهاية، إذ تكون المواجهات بين الفريقين تاريخيا صعبة وخارج جميع التوقعات الرياضية.

رابط مباراة الشباب والتعاون مباشر:

ويسعى الشباب إلى استعادة المركز الثاني سريعا من الأهلي الذي يملك 16 نقطة بفارق واحدة عنه، في وقت يواصل الهلال التغريد وحيدا بصدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

على الجهة الثانية، تراجع التعاون إلى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف خلف الباطن وأمام الاتفاق وأبها، وحال فوزه الليلة سيدخل إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت.

ويستعد التعاون للعب ضد العين في الجولة العاشرة بالدوري السعودي ثم يواجه الأهلي والرائد، في حين يستضيف الشباب نظيره الباطن والهلال قبل الاتحاد في البطولة العربية.