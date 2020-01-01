شاهد .. هكذا تفاعل الجمهور مع مسلسل خيط حرير الحلقة الأخيرة

القاهرة / سما

تفاعل المتابعون مع عرض مسلسل خيط حرير الحلقة 35 الخامسة الثلاثون الأخيرة على قناة (on) بطولة مين عز الدين ومحمود عبد المغني وعدد من الممثلين، في نهاية للأحداث وصفها الجمهور بأنها رائعة.

واتفق الجمهور على تميز أحداث مسلسل خيط حرير الحلقة الأخيرة وجميع الحلقات من البداية حتى النهاية، مشيدين بالدور الذي قدمته مي عز الدين التي نجحت في تجسيد الشخصية بإتقان وجودة كبيرة.

وقالت إحدى المتابعات: مبدئيا كدة النهاية دي عجبتني جدا، فكرة الحلقة الأولى والأخيرة حلوة ومختلفة، أنا حقيقي مضايقة إنه المسلسل خلص والحلقة دي خلتني أودعه حقيقي حاسة إني عايرة أبكي.

وأضافت: هنفتقد مسلسل خيط حرير ده بكل أبطاله وتفاصيله. المسلسل حقيقي كان جزء لا يتجزأ من يومي، مش عارفة إزاي كدة خلص، مؤكدة أن النهاية كانت غير متوقعة كما وعد مؤلف العمل محمد سليمان.

وتابعت: لأننا كجمهور كلنا كنا متوقعين الانتقام و كنا مستنين نشوف مسك هتنتقم إزاي ومكناش متقبلين نهاية غير دي وأنا كنت من الناس دي. بس حقيقي دلوقتي اقدر اقول انه دي نهاية أحلى كثيرا من النهاية الي كنا مستنينها وهي الانتقام".

وأردفت: للأسف الميديا والمسلسلات دلوقتي بقي منتشر فيه فكرة الانتقام وأخذ الحق بدراعي بشكل مش طبيعي، لدرجة إنه احنا كجمهور مكناش راضين نتقبل حاجة غير دي، وكأنه دا الطبيعي و للأسف هذا غلط جدا، في حاجة اسمها عدالة سماوية.

خيط حرير الحلقة الأخيرة:

من جانبها، كتبت متابعة أخرى إن مسلسل خيط حرير كثير حلو مع إنه الحلقات الأخيرة ليست بقوة الأولى، موضحة أن العمل الفني استطاع أن يسرد أحداث الحاضر والماضي بطريقة رائعة دون أن يشعر المشاهد خلف الشاشة باختلاف مشاهد.

وعقبت ثالثة في تغريده على موقع تويتر: كل ما أوصل للحلقة الآخيرة لأي مسلسل للفنانة مي عز الدين أضرب نفسي بالجزمة إني حضرتها، بقالها 35 حلقة تحاول تنتقم والناس كلها مستنينها تنتقم فجأة تقرر تسامح أعدائها في الحلقة الآخيرة.

وردت رابعة قائلة: الحلقة 34 كانت هي فعلا الأخيره وإن العداله الحقيقية هي عدالة السماء مش الأرض إنما الحلقة 35 كانت لترسيخ قيم الخير والتسامح وان الكره والشر والانتقام عمره ماكان الطريق الصح ولا مبرر لرد الظلم وان الشر يتقاوم بالخير مش بالشر.

وقدمت أخرى رأيا مخالفا، إذ اعتبرت أن مسلسل خيط حرير "وحش جدا في كل حاجة للأسف"، إذ أبدت استياءها من السيناريو والقصة والكتابة والتمثيل مثل الفنانة هنادي مهنا باستثناء بعض الممثلين منهم سوسن بدر ومحمود عبد المغني وأحمد صيام. وفقا لها.