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"إسرائيل" رفضت إنقاذها ولكن صّيادو غزة كان لهم موقف آخر

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

الأحد 20 ديسمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة



غزة / سما /

قصة أشبه بالخيال  ولكن وقائعها حقيقة و آثارها لا تزال ملموسة ومرئية لكل من يرتاد شواطئ مدينة غزة ، قصة يرويها صيادو غزة القدماء الذين استبسلوا في مهمة نوعية من أجل انقاذ قبطانها وجميع أفراد طاقمها .

السقينة التجارية اليونانية التي كانت تحمل الأسمنت لأحد تجار مدينة غزة في عام 1973 ، تعطل محركها لسبب غير معلوم وجرتها الأمواج الي شاطئ بحر غزة .

وبحسب رواية احد صيادي غزة ، أن السفينة ظلت في عرض البحر واقفة لأكثر من ثلاثة أيام ،  والشركة التي تتبع لها استنجدت بإسرائيل من اجل انقاذ طاقمها ومن على متنها ، ولكن الاحتلال طلب 6 ملايين دولار من اجل تحريك بحريتها .

في تقرير  مصور تميزّت "الرسالة نت" في إعداده يكشف تفاصيل مثيرة وخفية عن تلك السفينة ..

 



سفينة

البابور

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