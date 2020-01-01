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إعلان مهم لطلبة جامعة الأزهر بشأن صفحات "الموودل" والامتحانات

الأحد 20 ديسمبر 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان مهم لطلبة جامعة الأزهر بشأن صفحات "الموودل" والامتحانات



غزة /سما/

أعلنت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، عن توصلها لاتفاق مع إدارة جامعة الأزهر لعدد من التسهيلات لطلبة الجامعة.

وأشارت الرابطة في بيان صحفي، أن الاتفاق يتمثل في فتح صفحات المودل للطلبة في جامعة الأزهر وفق المعايير التالية

- فتح "الموودل" أمام الطلبة الذين تمكنوا من تسديد الحد الأدنى من الرسوم الدراسية بعد إنقضاء فترة الإمتحانات النصفية، مع التأكيد على تعويض الإمتحانات النصفية لهم..

- فتح "الموودل" أمام الطلبة المتعففين وفقاً لنقاط البحث الإجتماعي (من 150 نقطة فما فوق).

- فتح التسجيل بشكل إستثنائي للطلبة غير المسددين بواقع رسوم 3 ساعات كحد أدنى، حتى الأربعاء القادم الموافق 23 ديسبمر.

- استكمال تسديد الطلبة المسددين جزئياً للرسوم بواقع 3 ساعات

#الرابطة الاسلامية #جامعة الازهر #قطاع غزة #الطلبة الفلسطينيين #صفحات المودل

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