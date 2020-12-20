مش هيك ياهيفا .. فيديو عطر هيفاء وهبي المفضل يتصدر تويتر

بيروت / سما

تصدر هاشتاق (مش هيك ياهيفا)، يوم الأحد، وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسليط أحد البرامج الفنية التلفزيونية الضوء على العطر المفضل للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقال مقدم البرنامج في مقطع الفيديو المتداول على المنصات الاجتماعية إن عطر هيفاء وهبي المفضل هو (فيرساتشي)، لذلك أطلق المغردون الليلة وسم (مش هيك ياهيفا).

وسخر المذيع في برنامج لولونيا من العطر المفضل بالنسبة لهيفاء وهبي، إذ اعتبر أن الفنانة اللبنانية يجب أن تختار نوعا أفضل من فيرساتشي الذي يعد أقل جودة من غيره.

وأضاف: العطر المفضل في المركز الرابع لهيفا هو فيرساتشي (..) مش هيك يا هيفا، انت تعتبرين أيقونة وهناك اثنتين في الوطن العربي أجروا عمليات حتى يصيروا شبهك.

وحث المذيع، هيفاء وهبي على تغيير العطر المفضل لها وأن يكون أرقى من ذلك؛ حتى تكون فعلا قدوة للجميع وتقول المتشبهات بها إنهن مثلها ويفعلن كل ما تقوم به أيضا.

وتحتفل هيفاء وهبي في شهر آذار المقبل بعيد ميلادها التاسع والأربعين وفق المعلومات المتوفرة، إذ ما زالت تمارس عملها كالمعتاد سواء في الغناء أو التمثيل والاستعراض.

وكانت مقطع فيديو للمطربة هيفاء وهبي قد تصدر المنصات كافة، أثناء الغناء في إحدى الحفلات حينما أقدم شاب يتحدث الإنجليزية على طلب الزواج منها أمام الحضور.