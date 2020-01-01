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رابط حجز موعد تحديث البيانات الكملك في غازي عنتاب وكل المناطق التركية

الأحد 20 ديسمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط حجز موعد تحديث البيانات الكملك في غازي عنتاب وكل المناطق التركية



أنقرة / سما

أعلن نظام المواعيد لتحديث بيانات الأجانب تحت الحماية الدولية والمؤقتة، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، عن تفعيل رابط حجز موعد تحديث البيانات للسوريين في جميع مناطق تركيا.

وقال النظام على موقعه الرسمي إنه يمكن الدخول على رابط حجز موعد تحديث البيانات المرفق أدناه والإطلاع على المواعيد للمقيمين في غازي عنتاب أو إسطنبول ومرسين وأورفا وهاتاي.

وشدد النظام على ضرورة إحضار جواز السفر أو الدفتر العائلي وبطاقة الهوية الشخصية إلى موعد تحديث البيانات الذي سيحصل عليه الشخص الراغب في الحجز من داخل تركيا.

ولفت إلى أنه يمكن الحصول على مواعيد من أجل خمسة عشر شخصا كحد أقصى بما يتضمن الصغار تحت ثماني عشرة سنة، منوها إلى أهمية إتباع كل التعليمات المكتوبة في الصفحة.

رابط حجز تحديث البيانات: اضغط هنا

ويطلب من المستخدم بعد الدخول إلى رابط حجز الموعد، كتابة الاسم كما هو مبين في بطاقة الحماية الدولية أو المؤقتة، بالإضافة إلى تعبئة الفراغات والنقاط والرموز الأخرى كاملة.

وأوضحت أن الشخص الراغب في حجز الموعد، يضع رقم بطاقة الحماية (الكملك) الحالي واسم الوالد ورمز الهاتف المحمول الشخصي ورقم الهاتف ثم وضع رمز التحقق المطلوب.

وتابع إن رسالة تصل إلى المستخدم بعد إرفاق كل المعلومات اللازمة لحجز موعد تحديث البيانات، تتضمن الميعاد المخصص له وكل الأشخاص الذين سجل لهم عبر المنصة ذاتها.

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