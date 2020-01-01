سبب وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت (شاهد)

الكويت / سما

أعلنت مصادر رسمية كويتية، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح؛ بعد معاناة طويلة الفترة المنصرمة مع المرض.

وأكدت المصادر الرسمية أن سبب وفاة الشيخ ناصر ابن أمير الكويت صباح الأحمد عن عمر ناهز 72 عاما؛ جاء إثر معاناة مع المرض استمرت قبل وعقب رحيل والده.

واتجه الشيخ ناصر صباح الأحمد مؤخرا إلى أمريكا للعلاج في إحدى المستشفيات هناك، لكنه عاد عقب وفاة أمير البلاد جراء مرضه، واستكمل رحلته العلاجية فيها.

وتولى الشيخ ناصر صباح الأحمد، العديد من المناصب المهمة، أبرزها قيادة وزارة الدفاع الكويتية، الأمر الذي جعل له مكانة خاصة في قلوب جميع المواطنين بالكويت.

ونعى آلاف الناشطين والمسؤولين الكويتيين، الراحل ناصر صباح الأحمد، مشيرين إلى أن هذا الرجل كان يواجه ويحارب الفساد على كل الأصعدة؛ من أجل رقي ورفعة الكويت.

وقال الدكتور عادل الدمخي عضو مجلس الأمة الكويتي السابق: رحم الله هذا الرجل الشجاع ومن واجه الفساد بكل جرأة وضحى من أجل بلده وشعبه. كلمني بعد سقوطي وهو في شدة المرض يشد من أزري رحمك الله أبا عبدالله.

من جهته، قال محمد جاسم الهاجري المدير التنفيذي للشؤون الفنية في روتانا: انتقل الي رحمة الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد. أسأل الله العظيم أن يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، مقدما التعازي إلى أسرة آل الصباح.

بدوره، كتب أبو طلال الحمراني في تغريده على حسابه بموقع تويتر: لا حول ولا قوة إلا بالله، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، فقدت الكويت اليوم الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمك الله يا حبيب الشعب.