  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

السودان .. ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الأحد 20 ديسمبر 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان .. ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر اقتصادية، عن ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بالسوق الأسود في السودان اليوم الأحد 20 كانون أول 2020، بالإضافة إلى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وقالت المصادر إن هناك ارتفاع جديد سجلته أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في السودان، منوهة إلى أنها وصلت إلى السعر المتعارف عليه قبل إزالة البلاد من قائمة الإرهاب الأيام الماضية.

وأشارت إلى حدوث ارتفاع في التعاملات الصباحية بالسوق السوداء، إذ شهد سعر الدولار والريال وباقي العملات زيادة لدى التجار في السوق الموازي خلال الساعات المنصرمة.

ونقلت عن مصادر مصرفية قولها إن سعر العملة الأمريكية اليوم في السودان وصل إلى 263 كحد أعلى، 262 المتوسط الحالي في السوق، 260 السعر الأدنى لدى التجار هناك.

أسعار العملات في السودان

أسعار العملات في السودان:

ودعت المواطنين والمتعاملين إلى ضرورة الانتباه وعدم التعامل مع تاجر واحد إنما إجراء جولة سريعة في السوق للتعرف على أسعار صرف الدولار والعملات لدى الجميع ثم الشراء والبيع.

وأوضحت أن سعر الريال السعودي قد بلغ 29.5 جنيها سودانيا، والدرهم الإماراتي 27 جنيها، واليورو الأوروبي 309، والدينار الكويتي 685، فيما الجنيه الاسترليني 348 في السوق.

وتابع إن سعر الريال القطري 71.40 جنيها سودانيا، الدينار الليبي أمام 75 جنيها، والدنيار البحريني 474، والريال العماني 536، بينما جاء الجنيه المصري هذا الصباح بسعر 16.70.

#السودان #سعر الدولار #أسعار الدولار #السوق السوداء #السوق الأسود #الخرطوم #أسعار العملات #الجنيه السوداني

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

الأوقاف بغزة تُصدر توضيحاً حول المراسلة الداخلية بشأن احتفالات "الكريسماس"

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

قلق في إسرائيل من طفرة كورونا الجديدة ووزير الصحة يوصي باغلاق المطارات فورا

إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

6

تفاصيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" برئاسة الرئيس عباس: القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة