داخلية غزة: نحن على تواصل مستمر مع الكنائس.. ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر لن يجني شيئاً

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة ، إياد البزم، مساء يوم السبت "يجب ألا تُحمّل المراسلة الداخلية لوزارة الأوقاف حول احتفالات "الكريسماس" أكثر مما تحتمل، بعد أن أوضح وكيل وزارة الأوقاف موقف الوزارة من الإخوة المسيحيين ومناسباتهم".

وأضاف البزم في بيان صحفي، "وقبل كل ذلك فإن المسيحيين في فلسطين هم جزء أصيل من شعبنا ويتمتعون بكافة حقوق المواطنة ولهم كامل الحرية في إقامة شعائرهم ومناسباتهم وأعيادهم".

وتابع: "قد دأبنا سنوياً في وزارة الداخلية على زيارة الكنائس في قطاع غزة، وتقديم التهنئة والتأكيد على حقوقهم كاملة، وضمانة كافة التسهيلات لإقامة تلك الأعياد والطقوس والشعائر الخاصة بهم".

وأردف: "نحن على تواصل مستمر مع الكنائس في قطاع غزة، وإنّ كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر لن يجني شيئاً من ذلك، وإن شعبنا - مسلمين ومسيحيين - سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال".