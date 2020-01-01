أسرى "فتح" في سجن نفحة يوجهون رسالة إلى الرئيس عباس

أصدر أسرى حركة "فتح" في سجن نفحة، مساء يوم السبت، بياناً صحفياً بشأن رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة.
وجاء في البيان، "بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس محمود عباس.. حفظه الله السيد رئيس الوزراء محمد اشتية.. حفظه الله السيد الوزير قدري أبو بكر.. حفظه الله تحية الحرية والكرامة.. وبعد الموضوع: رواتب الأسرى والمحررين من المحافظات الجنوبية بداية نجدد نحن أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح في سجن نفحة تأكيدنا الدائم والمستمر على الوقوف بجانبكم ومعكم في وجه كل المحاولات الهادفة للنيل من قضيتنا وثوابتنا الفلسطينية".
وأضاف: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا كنا قد أرسلنا في وقت سابق العديد من المراسلات بهذا الخصوص والتي طالبنا فيها بإنهاء كافة أشكال التمييز المجحفة والمعيبة والغير مبررة تجاه إخواننا أسرى ومحرري وكذلك موظفي قطاع غزة أسوة بإخوانهم في المحافظات الشمالية، ولأسفنا الشديد ورغم مراسلاتنا للمعنيين بالأمر لم نلقى إلا المزيد من التجاهل واللامبالاة والاستهتار بحقوقهم وحقوق من ضحوا بأعمارهم في سجون الاحتلال ليحيى الجميع حياة كريمة مع ذويهم.
وتابع: "أمام كل هذه المراسلات المتكررة، وبالمقابل التجاهل المستمر للاستجابة لها برغم تأكيدكم الدائم في العديد من المناسبات بأنها مطالب عادلة ليست بحاجة إلاّ لقرار من السيد الرئيس ليتم تنفيذها، فإننا نعاود مطالبتنا لكم بإنهاء هذا الملف المخجل، وذلك حتى لا تحيد بوصلتنا عن الهدف الرئيس والأساس وهو الوطن وتحريره ومواجهة أعدائه، في ظل هجمة شرسة علينا في السجون، وعلى كامل التراب الوطني ومقدراته من قبل هؤلاء الأعداء ومن تحالف معهم".
وختم أسرى حركة "فتح" في سجن نفحة بيانهم بالقول: "كل الأمنيات بأن تزفوا لنا بالأيام القليلة القادمة بشرى خير لكافة من طالت أجسادهم نار هذه الإجراءات الظالمة، والمجحفة".