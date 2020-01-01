أسرى "فتح" في سجن نفحة يوجهون رسالة إلى الرئيس عباس

رام الله / سما /

أصدر أسرى حركة "فتح" في سجن نفحة، مساء يوم السبت، بياناً صحفياً بشأن رواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة.

وجاء في البيان، "بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس محمود عباس.. حفظه الله السيد رئيس الوزراء محمد اشتية.. حفظه الله السيد الوزير قدري أبو بكر.. حفظه الله تحية الحرية والكرامة.. وبعد الموضوع: رواتب الأسرى والمحررين من المحافظات الجنوبية بداية نجدد نحن أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح في سجن نفحة تأكيدنا الدائم والمستمر على الوقوف بجانبكم ومعكم في وجه كل المحاولات الهادفة للنيل من قضيتنا وثوابتنا الفلسطينية".

وأضاف: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا كنا قد أرسلنا في وقت سابق العديد من المراسلات بهذا الخصوص والتي طالبنا فيها بإنهاء كافة أشكال التمييز المجحفة والمعيبة والغير مبررة تجاه إخواننا أسرى ومحرري وكذلك موظفي قطاع غزة أسوة بإخوانهم في المحافظات الشمالية، ولأسفنا الشديد ورغم مراسلاتنا للمعنيين بالأمر لم نلقى إلا المزيد من التجاهل واللامبالاة والاستهتار بحقوقهم وحقوق من ضحوا بأعمارهم في سجون الاحتلال ليحيى الجميع حياة كريمة مع ذويهم.

وتابع: "أمام كل هذه المراسلات المتكررة، وبالمقابل التجاهل المستمر للاستجابة لها برغم تأكيدكم الدائم في العديد من المناسبات بأنها مطالب عادلة ليست بحاجة إلاّ لقرار من السيد الرئيس ليتم تنفيذها، فإننا نعاود مطالبتنا لكم بإنهاء هذا الملف المخجل، وذلك حتى لا تحيد بوصلتنا عن الهدف الرئيس والأساس وهو الوطن وتحريره ومواجهة أعدائه، في ظل هجمة شرسة علينا في السجون، وعلى كامل التراب الوطني ومقدراته من قبل هؤلاء الأعداء ومن تحالف معهم".

وختم أسرى حركة "فتح" في سجن نفحة بيانهم بالقول: "كل الأمنيات بأن تزفوا لنا بالأيام القليلة القادمة بشرى خير لكافة من طالت أجسادهم نار هذه الإجراءات الظالمة، والمجحفة".