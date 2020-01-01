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"نحن في عين العاصفة"

الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها

السبت 19 ديسمبر 2020 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها



غزة / سما /

أكد د. مجدي ضهير، مدير دائرة الطب الوقائي، بوزارة الصحة بغزة، أن الوضع خطير جداً و"نحن في عين العاصفة".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسابيع الثلاثة المقبلة "أحرج مرحلة من هذا الوباء".

وشدد على أننا "نحن الآن في قمة التفشي ونعتبر أن غزة الآن في ذروة الخطورة"، معرباً عن خشيته بأن تصاب أعداد ضخمة، "لا نستطيع السيطرة عليها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة".

وتوقع ضهير ازدياد عدد الحالات خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أنه "لدينا ما يقارب من 8-10 آلاف حالة تحتاج لفحص تقريباً".

وفيما يتعلق باللقاحات، فإنها لن تصل للدول النامية قبل نهاية الربيع القادم، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لشراء 4 مليون لقاح  ليغطي 50% من سكان غزة والضفة والشتات.

وأعرب مدير دائرة الطب الوقائي، بوزارة الصحة بغزة، عن أمله بأن يتم شراء اللقاحات خلال شهر آذار/مارس القادم.

وقال ضهير: إن عدد العاملين بالمختبر جرى رفعهم لــ 14 شخصاً، والتسجيل اليومي لعدد المصابين يصل لـ 1000 شخص يوميا تقريبا، والعدد الذي يسجل للإصابات لا يعكس العدد الحقيقي.

وأضاف: تمكنا من زيادة قدرة انتاج المختبر بحيث عمل 3000 فحص يومياً، ومن 8-10 آلاف حالة تحتاج لفحص.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي، بوزارة الصحة بغزة: إن 40% من الأشخاص المصابين لا تظهر عليهم الأعراض لكن يكونوا سببا لنقل العدوى.

وتابع: نجحنا في تعظيم قدرة القطاع الصحي باستيعاب هذه الحالات، و نتوقع ازدياد عدد الحالات خلال الأيام القليلة القادمة.
 

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