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منصة مدرستي تنشر رابط تقديم الاختبارات النهائية 2020 1442

السبت 19 ديسمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصة مدرستي تنشر رابط تقديم الاختبارات النهائية 2020 1442



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط منصة مدرستي لتقديم الاختبارات النهائية لكل المراحل التعليمية ومدارس التحفيظ في السعودية للمرة الأولى، التي تنطلق يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.

وقالت مصادر تربوية إنه يمكن تسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر الرمز أو الكود الخاص بالطالب أو الطالبة؛ من أجل تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2020 - 1442.

وأشارت إلى ضرورة عدم إغلاق المتصفح أو تسجيل الخروج منه حال انقطع التيار الكهربائي أو الانترنت أثناء تقديم الامتحان النهائي، إنما الانتظار لحين إنتهاء الخلل ومواصلة وضع الإجابات.

وحثت المصادر، أولياء الأمور والمعلمين على الحديث مع أبنائهم وطلابهم حول التفاؤل وشغف النجاح وجمال الوصول إليه في مرحلة الاختبارات النهائية، والإشادة بجهودهم المبذولة في الدراسة.

رابط منصة مدرستي: اضغط هنا أو هنا

ودعت الطلاب المتقدمين إلى التأكد من اعتماد الإجابات النهائية قبل الذهاب لإجابة سؤال جديد، وإزالة النقطة البيضاء حول فقرة الاختيارات؛ حتى لا تختلف الإجابة في الاختبار وعدم احتسابها.

أما بخصوص إعداد الاختبارات النهائية الإلكترونية، أفادت المصادر بأنه يجب على المعلم الدخول إلى قائمة الإعدادات في منصة مدرستي وتجنب تفعيل إظهار نتائج الامتحانات بطريقة تلقائية.

وشددت على أنه يجب تفعيل الردود في المؤسسة وتسجيل الأسماء والاستجابة الموحدة وقبول الاستجابات، منوهة إلى أهمية إضافة السؤال 1 إلى الاسم وسؤال 2 للصف الدراسي المطلوب.

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