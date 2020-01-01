المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، السبت، "إننا نرفض خطاب الكراهية والعنصرية والاقصاء لاننا نعتقد بأن هذا لا ينسجم وقيمنا الايمانية والروحية كما انه لا ينصب ومصلحة شعبنا الفلسطيني".

وأضاف، "نحن اصحاب قضية عادلة ويجب ان نكون موحدين كما كنا دوما وان نرفض وان نلفظ اي خطاب تكفيري اقصائي ايا كان مصدره وايا كانت الجهة التي تروج له".

وقال: "ان عيد الميلاد المجيد في فلسطين انما هو عيد يرتبط بهذه الارض المقدسة ذلك لان الذي نحتفي بمولده ولد عندنا ومن بلادنا انتشرت رسالته الى مشارق الارض ومغاربها. المسيحيون الفلسطينيون الذين اصبحوا قلة في عددهم هم ليسوا اقلية ويرفضون رفضا قاطعا بأن ينظر اليهم كأقلية او ان يتم التطاول على اعيادهم ورموزهم وقيم ايمانهم".



وتابع: "نحن ندعو الى احترام الرموز الدينية في كافة الاديان ونحن في فلسطين مسيحيين ومسلمين ننتمي الى شعب واحد وندافع عن قضية واحدة والتعددية الدينية القائمة عندنا لا يجوز ان تكون حائلا امام تفاعلنا وتعاوننا وتأكيدنا على لحمتنا وتبادلنا للتهاني في الاعياد والمناسبات المختلفة. المسيحيون الفلسطينيون كانوا دوما مخلصين لانتماءهم الايماني وجذورهم العميقة في تربة هذه الارض المقدسة وقدموا ومازالوا يقدمون التضحيات الجسام دفاعا عن هذه القضية ويرفضون رفضا قاطعا اي امتهان او تطاول ينال من اعيادهم ومناسباتهم الدينية ومن حضورهم العريق والاصيل".







وقال المطران حنا، "نحن اصيلون في انتماءنا لهذه الارض ولسنا بضاعة مستوردة من هنا او هناك ومغارة الميلاد في بيت لحم هي خير شاهد على هذا الحدث العظيم الذي احتضنته هذه الارض المقدسة قبل اكثر من الفي عام. أما مدينة القدس فهي قبلتنا الاولى والوحيدة حيث القبر المقدس وكنيسة القيامة والقيامة في ايماننا هي ركن اساسي من اركان عقيدتنا".





وأضاف "اخوتنا المسلمون هم شركاؤنا في الانتماء الانساني اولا وكذلك في الانتماء الوطني وفي كل مناسباتهم الدينية نهنئهم انطلاقا من محبتنا لهم وتمنياتنا بأن يكونوا دائما بخير وكذلك تأكيدا على اللحمة والاخوة القائمة فيما بيننا. ان معايدة المسيحيين للمسلمين في اعيادهم ومعايدة المسلمين للمسيحيين في اعيادهم هي تعبير صادق عن المحبة والاخوة ولا تمس العقائد الايمانية بأي شكل من الاشكال".





وقال: "المسلم يبقى مسلما والمسيحي يبقى مسيحيا ولكل واحد منا خصوصيته الدينية وعقائده وايمانه الذي يتمسك وينادي به ، ولايجوز ان يتحول التدين الى كراهية واقصاء وتقوقع ونظرة سلبية عدائية تجاه الاخرين. ان المستفيد الحقيقي من اصوات التحريض النشاز التي نسمعها هنا وهناك انما هم اولئك الذين لا يريدون الخير لشعبنا ، ونحن نلحظ في الاونة الاخيرة اتساعا في رقعة هذه الاصوات التي تحرض على الكراهية وتحرم وتكفر كما يحلو لها دون اية ضوابط انسانية او اخلاقية او وطنية. المسيحيون ليسوا كفارا وليسوا مشركين وعيد الميلاد في فلسطين ليس حدثا او ظاهرة عابرة بل هو حدث خلاصي عظيم ونحن كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين نفتخربأن بلادنا هي مهد المسيحية كما انها ايضا حاضنة اهم المقدسات المسيحية والاسلامية".





وأضاف، "كم نحن بحاجة في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث المؤامرات تحيط بنا من كل حدب وصوب الى الاصوات الرصينة الواعية والحكيمة التي توحد ولا تفرق والتي تجمع الاخوة معا بعيدا عن خطاب الاقصاء والتكفير وعدم احترام الاخر في دينه ومعتقده ومناسباته الروحية والدينية. فلسطين هي ارض مقدسة وهي وطن لكل الفلسطينيين وهي ليست لجزء دون الاخر والمسيحيون الفلسطينيون هم مكون اساسي من مكونات هذا الشعب وليسوا جالية او اقلية او عابري سبيل في هذه البقعة المقدسة من العالم".