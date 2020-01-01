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شاهد: سبب وفاة جوسلين كانو عارضة الأزياء الكولومبية

السبت 19 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سبب وفاة جوسلين كانو عارضة الأزياء الكولومبية



مكسيكو / سما

كشفت مصادر إعلامية لندنية، يوم السبت 19 ديسمبر 2020، عن سبب وفاة جوسلين كانو عارضة الأزياء المشهورة في كولومبيا عن عمر ناهز 29 سنة، قبل نحو ثلاثة عشر يوما.

وأكدت المصادر اللندنية أن سبب وفاة جوسلين كانو التي تشبه الفنانة العالمية كيم كارديشيان، هو عملية تجميل خاطئة أجرتها مطلع الشهر الجالي، نتيجة مضاعفات ظهرت عليها آنذاك.

وكانت العارضة الشهيرة جوسلين كانو قد خضعت بتاريخ 6 ديسمبر الحالي لعملية تجميل (نحت خصر) في إحدى العيادات الكولومبية، لكنها تسممت أثناء العملية ثم أعلن الأطباء عن وفاتها.

وذكرت المصادر أن الأطباء حاولوا إسعاف جوسلين عقب نقلها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في كولومبيا، إلا أن حالتها صعبة ووصلت إلى هناك في مرحلة متأخرة عقب انتشار السم.

وجرت جنازة جوسلين كانو في الأيام المنصرمة بحضور أفراد عائلتها وعدد محدود من أصدقائها المشاهير، داخل إحدى الكنائس الكولومبية، بينما ودعها متابعوها على منصات التواصل.

وتمتلك العارضة الكولومبية شعبية واسعة على المنصات الاجتماعية، إذ يتابعها الملايين على انستغرام وسناب شات وفيسبوك وتويتر ويوتيوب، إذ شكل خبر رحيلها صدمة كبيرة لمحبيها.

وتعمل جوسلين كانو منذ ما يزيد عن عشرة سنوات في عروض الأزياء والإعلانات، فيما تحدثت تقارير إعلامية الفترة الماضية عن عزمها الدخول إلى المجال الفني والتمثيل والسينما.

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