شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

الكويت / سما

كشفت مصادر أمنية، يوم السبت 19 ديسمبر 2020، عن تفاصيل جريمة الرقة بعد أن تضاربت الأنباء حول مقتل شاب في العشرينات من عمره لشقيقه أو شقيقته بداعي الشرف.

وقالت المصادر الأمنية إن جريمة الرقة ضحيتها شاب، موضحة أنه قتل على يد شقيقه طعنا بالسكين، فيما وصلت الشرطة للمكان؛ للكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة المروعة.

وتصدرت جريمة الرقة وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت والسعودية ودول الخليج، إذ زعمت صفحات ونشطاء أن شابا أقدم على قتل (شقيقته الفتاة) طعنا بالرقة؛ قبل حفل زفافها بأيام.

قصة شيخه العجمي:

ولا تزال التقارير متضاربة، إذ نشرت بعض وسائل الإعلام صورة تزعم أنها للفتاة المقتولة المدعوة (شيخه العجمي) التي انتقل إلى رحمة الله تعالى طعنا بآلة حادة من قبل شقيقها الأكبر.

ووفق ناشطات تدافعن عن حقوق المرأة، فإن الأخ ذبح أخته بثلاث طعنات في ظهرها "مثل الحيوانات"، متسائلة: إلى متى تبونا نسكت عن حقوق البنات القبليات وسط فكر ذكوري.

رفيجتي بالداخليه وتعرف اخت المقتوله .. القطيع الي يضرطون ويقولون المقتول ولد يعني طالعين منها!! .. وحتى لو ولد لهالدرجه ارواح اهاليكم رخيصه عليكم يالي مافي بقلوبكم ذرة رحمه الله ياخذكم ويفكنا من امراضكم وتخلفكم#جريمه_الرقه #شيخة_العجمي pic.twitter.com/IgcQ5U6Mf1 — ???? (@shehdiii) December 19, 2020

وقالت إن صديقتها تعمل بوزارة الداخلية وتعرف شقيقة المقتولة، موضحة أنه حتى لو كان القتيل شابا، هل لهذه الدرجة أرواح أهاليكم رخيصة عليكم يا لي ما في بقلوبكم رحمة. وفقا لها.

بدورها، أكدت المصادر الأمنية أن القاتل منفذ جريمة الرقة يبلغ من العمر 18 سنة، ويعاني مشاكل نفسية ويتلقى العلاد في مستشفى الطب النفسي، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليه.