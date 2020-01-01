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حنان عشراوي: "جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية"

الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنان عشراوي: "جميع دول العالم لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية"



رام الله /سما/

وصفت حنان عشراوي العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول "الصحراء الغربية" بأنه "انتهاك لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم بنفس الطريقة التي عامل بها الفلسطينيين."

وأشارت عشراوي إلى أن "جميع دول العالم والأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية"

جاء ذلك في حديث لها لشبكة “الديمقراطية الآن” الأمريكية، حيث أكدت: “يريد المغرب أن تعترف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية وتقبل سيطرتها وضمها، غير أن مختلف دول العالم، والأمم المتحدة، لا تعترف بالسيطرة المغربية أو ضم الصحراء الغربية”.

وأكدت في ذات السياق أن “التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، سيزيد من تشجيع هذا الأخير على مواصلة سياسته الاستيطانية وسياساته التصعيدية المختلفة لإرغام الشعب الفلسطيني على الاستسلام”.

واعتبرت حنان "الولايات المتحدة نفسها لم تكن تعترف، إذا هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة هو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تمنح الصحراويين، والصحراء الغربية، حق تقرير المصير – بنفس الطريقة التي يُقال للفلسطينيين كل عام أن لهم الحق في تقرير مصيرهم”.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #الولايات المتحدة #دونالد ترامب #الصحراء الغربية #المغرب

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