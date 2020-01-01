نتائج التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 نادي القرن 21 وأفضل مدرب ولاعب

أبو ظبي / سما

أفادت اللجنة المنظمة بأن نتائج جوائز جلوب سوكر 2020 بدأت تظهر أسماء الأندية والمدربين واللاعبين الفائزين في الجوائز التي حسمت عبر التصويت الإلكتروني من مختلف دول العالم والشرق الأوسط.

وقالت إن نتيجة جائزة نادي القرن 21 الواحد والعشرين تشير إلى تفوق النادي الأهلي المصري بنسبة تصويت 35% على برشلونة الإسباني 20% وريال مدريد 29% وبايرن ميونخ الألماني 16% فقط.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد وليفربول من إنجلترا قد خرجوا رسميا من المنافسة على جائزة أفضل نادي في القرن 21؛ بسبب انخفاض معدل التصويت لها.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالد التصويت في جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في عام 2020 بنسبة تصويت 40%، متفوقا بذلك على البولندي ليفاندوفيسكي 39% والأرجنتيني ليونيل ميسي 20%.

نتائج جلوب سوكر 2020: اضغط هنا

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي عام 2020 بنسبة تصويت بلغت 44%، فيما حصل ليفربول الإنجليزي على 32% من الأصوات، وريال مدريد الإسباني 24% من الإجمالي.

ويتفوق يورغن كلوب الألماني مدرب ليفربول على قائمة جائزة جلوب سوكر لأفضل مدرب في 2020 بنسبة تصويت 48% بفارق 2% فقط أمام هانز ديتر فليك مدرب بايرن ميونخ، مقابل 6% لصالح جاسبريني.

وحسم رونالدو البرتغالي لقب لاعب القرن 21 بنسبة 39% من الأصوات متفوقا على ميسي الذي نال 24%، في حين نال المصري محمد صلاح نسبة 23% أمام 14% لحساب النجم البرازيلي السابق رونالدينيو.