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"حزب الشعب" ينعى المناضل داوود عريقات

الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الشعب" ينعى المناضل داوود عريقات



رام الله /سما/

نعى حزب الشعب الفلسطيني إلى جماهير شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية وأحرار العالم، عضو اللجنة المركزية للحزب المناضل داوود عريقات، الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 93 عاماَ.

وقال الحزب في بيان النعي، إن عريقات أمضى حياته مناضلا مثابرا وشجاعا في الدفاع عن الهوية والقضية الفلسطينية، وعن حقوق شعبنا الوطنية والاجتماعية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وعنيدا صلبا في مواجهة الظلم والاضطهاد القومي والطبقي، وفي مقاومة الاحتلال والسجن عبر مراحل حياة شعبنا ومسيرة نضاله داخل الوطن وخارجه.

#حزب الشعب #داوود عريقات

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