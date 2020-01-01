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شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 19 و 20

الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 19 و 20



بيروت / سما

أعلنت (شاهد vip) اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 عن رابط مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول الحلقة 19 التاسعة عشرة والعشرون 2020 كاملة بجودة عالية دون تقطيع.

وقالت المنصة الأشهر عربيا إن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 19 و 20 أصبحت متاحة للمشتركين على شاهد vip، فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة (mbc 4) مجانا خلال ساعات اليوم.

وأثار مشهد انتحار مهند الحمدي في الحلقة الماضية من دفعة بيروت، تفاعل الجمهور العربي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تحول من تراجيدي إلى كوميدي على طريقة خاصة به.

دفعة بيروت الحلقة 20 و 19: اضغط هنا أو اضغط هنا

وكان الحمدي يسير على الجهة اليسرة في الممر الطويل حول أصدقائه وزملائه، ثم حاول خنق نفسه من خلال ربطة العنق الخاصة به، قبل أن ينتبهوا له بعد ثوانٍ معدودة وأنقذوه من محاولة قتل ذاته.

وانتهت الحلقة على مشعل وسعد برفقة والدته في حفل اليوم العالمي الذي نظمه الطلاب بحضور الجميع بالزي الرسمي الذي يمثل بلدانهم بالإضافة إلى كل ما يمكنه إبراز الهوية الوطنية والتاريخية لهم.

وجهزة والدة مشعل الطعام للحضور وسط سعادة كبيرة من سعد خصوصا حينما رأي خطيبته، فيما قامت والدة منصور في "دفعة بيروت" باستفزاز جميلة التي أسقطت شيئا على ملابسها وأشعل الخلاف.

ورحلت والدة منصور من المكان في دفعة بيروت الحلقة 19، قبل أن يأتي فرحات لتنظيف المكان، الأمر الذي أزعج نوريا ولاحقته وسألته حول سبب قيامه بذلك، لكنه رد عليها بأن قيمة الرجل بالمساعدة.

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