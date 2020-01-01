رابط التسجيل .. تقديم طلب الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة 2020 في الأردن

عمان / سما

أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردني، يوم الجمعة، عن رابط التسجيل تقديم طلب للاستفادة من مساعدات برنامج الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة للعام الجديد 2020 - 2021.

وقال صندوق المعونة الوطنية في تصريح صحفي إن التسجيل وتقديم طلب للدعم التكميلي ودعم عمال المياومة في الأردن يكون اعتبارا من ليلة الجمعة - السبت 19 ديسمبر / كانون أول 2020.

وأشار إلى وجود مجموعة شروط لا بد من توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل للحصول على دعم عمال المياومة والدعم التكميلي من صندوق المعونة الوطنية، داعية إلى إتباعها بشكل جيد.

وأفاد بأن صرف دعم عمال المياومة يشترط ألا يكون الشخص لديه اشتراكا بالضمان الاجتماعي الأردني، مشددا على ضرورة أن لا تكون الزوجة أو أحد الأولاد موظفين في السلك الحكومي العام.

رابط التسجيل في دعم عمال المياومة والدعم التكميلي: اضغط هنا

ولفت الصندوق الحكومي إلى أهمية عدم امتلاك الشخص المسجل سيارة نقل مشترك أو عمومي باسمه الشخصي، وأن لا يكون يحصل على أي رواتب أو مساعدات من الصندوق خلال الوقت الراهن.

ونوه إلى أنه يجب ألا يكون لدى الشخص عقارات وأراضي مسجلة باسمه أو سيارة من الطراز الرفيع والحديث (مع وجود استثناءات)، وأن يكون غير متقاعد من جيش الأردن أو الضمان الاجتماعي.

وأوضح أنه يمكن التسجيل في دعم المياومة والتكميلي عبر الدخول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة على مراحل وتوجيه الطلب إلى الجهات الحكومية للنظر فيه.