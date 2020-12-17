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شاهد إلهان عمر بصوت مرتجف :"والدي توفي بكورونا بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب"

الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد إلهان عمر بصوت مرتجف :"والدي توفي بكورونا بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب"



واشنطن/سما/

قالت النائبة الديمقراطية التقدمية إلهان عمر إن والدها توفي بفيروس كورونا في يونيو الماضي بسبب “الإهمال الجنائي” للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من أصول صومالية في الكونغرس الأمريكي، في حديث مع شبكة” ام سي إن بي سي” أن والدها وأكثر من 300 ألف شخص قد فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب، وأكدت أنه لا يكفي إصدار مذكرات استدعاء، بل يتعين التحقيق معه ومع إدارته.

وشددت عمر على أنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الوفيات الطائشة ومقاضاتهم.

ومضت النائبة عن ولاية مينيسوتا إلى القول بصوت مرتجف إن والدها وضحايا كورونا في أمريكا قد” فقدوا حياتهم لأنه لم يكن لدينا قادة يهتمون بهم”. ولاحظت عمر أن ترامب لم يظهر ذرة من التعاطف من الأشخاص الذين ماتوا.

وتابعت عمر، وهي ما زالت ترتعش، أن والدها قد نجا من أشياء كثيرة ولكن فقدان حياته بسبب كورونا هو أمر مدمر.

وفتحت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في مجلس النواب تحقيقاً في التدخل السياسي من قبل إدارة ترامب في عمل العلماء والمهنيين، حيث اتهم بول ألكسندر، المستشار العلمي السابق، وحليف ترامب القديم مايكل كابوتو الرئيس بالتدخل في عمل الخبراء بطريقة سلبية.

#الهان عمر #فيروس كورونا #شبكة ام سي ان بي سي #ولاية مينيسوتا

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