شاهد إلهان عمر بصوت مرتجف :"والدي توفي بكورونا بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب"

قالت النائبة الديمقراطية التقدمية إلهان عمر إن والدها توفي بفيروس كورونا في يونيو الماضي بسبب “الإهمال الجنائي” للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأضافت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من أصول صومالية في الكونغرس الأمريكي، في حديث مع شبكة” ام سي إن بي سي” أن والدها وأكثر من 300 ألف شخص قد فقدوا حياتهم بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب، وأكدت أنه لا يكفي إصدار مذكرات استدعاء، بل يتعين التحقيق معه ومع إدارته.

وشددت عمر على أنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الوفيات الطائشة ومقاضاتهم.

“My father and over 300,000 people have lost their lives because of dangerous criminal neglect by Trump and his Administration.



It is not enough to just issue subpoenas. We have to investigate and prosecute the people responsible.” - @IlhanMN pic.twitter.com/n138b6nxEw