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بوليتيكو: اختراق شبكة الأسلحة النووية الوطنية للولايات المتحدة

الخميس 17 ديسمبر 2020 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوليتيكو: اختراق شبكة الأسلحة النووية الوطنية للولايات المتحدة



وكالات

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن شبكات وزارة الطاقة وإدارة الأمن النووي الوطنية، التي تدير مخزون الأسلحة النووية في البلاد، تعرضت للاختراق.

ونقل موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر على الأمر، قولهم إن لدى الوزارة والإدارة أدلة على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من حملة إلكترونية ضخمة أثرت على ما لا يقل عن ست وكالات فيدرالية.

وبدأ مسؤولو الوزارة وإدارة الأمن النووي الوطنية، الخميس، تنسيق الإخطارات حول الخرق مع هيئات الرقابة المعنية في الكونغرس بعد إطلاع روكي كامبيون، كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الطاقة على الأمر.

ووجدوا المسؤولون نشاطا مشبوها في شبكات تابعة للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، ومختبري سانديا ولوس ألاموس الوطنية في نيومكسيكو وواشنطن، ومكتب النقل الآمن، ومكتب ريتشلاند الميداني بوزارة الطاقة.

وقال المسؤولون إن المتسللين تمكنوا من إحداث ضرر أكبر في  شبكة لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية مقارنة بالوكالات الأخرى، لكن لم يوضحوا المزيد من التفاصيل.

#الولايات المتحدة الأمريكية #الأمن النووي

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