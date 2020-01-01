داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء يوم الخميس، بيانًا توضيحيًا بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع، منعًا لتفشي وباء "كورونا".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إلى أنه في ضوء توصيات وزارة الصحة وتقديراتها، حول خطورة الأسابيع المقبلة والتي ستشهد ذروة انتشار وباء "كورونا"، فقد قررت الوزارة الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا، ومنها:

- استمرار إغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال.

- استمرار منع التجمعات بكافة أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء.

- استمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة يومياً عند الساعة 6:00 مساء يومياً.

وأوضح أن كل ذلك يبقى سارياً إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وفق التقييم المستمر للحالة الوبائية.

وجدد الدعوة للمواطنين الكرام إلى التقيد التام بإجراء الوقاية الشخصية والعامة، وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة في المرحلة الحالية.

وأكد على أن أجهزة الوزارة تواصل اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على السلامة العامة.