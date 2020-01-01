  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

الخميس 17 ديسمبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"



غزة / سما /

نفى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء يوم الخميس، الأنباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"، بين المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح في تصريح لاذاعة لصوت الوطن المحلية، أن كل ما يدور حول صفقة تبادل الأسرى نابع من قيادة الاحتلال، مضيفًا: "من موقع حركة حماس المسؤول نؤكد على أنه لا صحة لما يتداول ولا يوجد تقدم في هذا الملف".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول  تغطية عجزه في التحرك بهذا المسار من خلال الحديث عن صفقة تبادل للأسرى، وهو أمر ليس جديد عليه.

وأكد على أن الحركة على أتم الاستعداد لإبرام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال حال قراره الجدي بذلك.

#حماس #حازم قاسم #صفقة تبادل الأسرى #قطاع غزة #الاسرى الفلسطينيين #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الجنود الاسرى #تبادل اسرى

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

حفل جوائز ذا بيست the best 2020 بث مباشر .. أفضل لاعب في العالم

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والوحدة في كأس الملك 2020

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

شاهد .. تفاصيل انتحار الطالبة زوينه الهنائي وآخر رسالة قبل وفاتها

الأخبار الرئيسية

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الحكومة الفلسطينية تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. اغلاق المدارس

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة