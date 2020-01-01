حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

غزة / سما /

نفى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء يوم الخميس، الأنباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"، بين المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح في تصريح لاذاعة لصوت الوطن المحلية، أن كل ما يدور حول صفقة تبادل الأسرى نابع من قيادة الاحتلال، مضيفًا: "من موقع حركة حماس المسؤول نؤكد على أنه لا صحة لما يتداول ولا يوجد تقدم في هذا الملف".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تغطية عجزه في التحرك بهذا المسار من خلال الحديث عن صفقة تبادل للأسرى، وهو أمر ليس جديد عليه.

وأكد على أن الحركة على أتم الاستعداد لإبرام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال حال قراره الجدي بذلك.