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الحالات الخطيرة والحرجة فاقت القدرة الاستيعابية

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

الخميس 17 ديسمبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة



غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء، وهذه المرحلة الاكثر خطورة.

وأضافت في بيان صحفي: بأن التزايد في أعداد الإصابات يشكل خطراً على المجتمع، ويحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تسطيح منحنى التفشي.

وقالت الوزارة: إن الحالات الخطيرة والحرجة فاقت القدرة الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي، و"بدأنا استيعاب الحالات في الأماكن المخصصة بباقي المستشفيات".

وشددت "الصحة" على أن جهوداً استنائية تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة ونجحت حتى اللحظة في ابقاء المنظونة الصحية تعمل دون انهيار.

وأكدت الوزارة على الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل تخطي هذه المرحلة الخطيرة والخروج منها باقل الخسائر.

وأكت على الاهتمام التام باجراءات الوقاية والمحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة وضعيفي المناعة والاطفال.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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