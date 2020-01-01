رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والفيصلي بث مباشر في الكأس

الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والاتفاق بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 17 ديسمبر / كانون أول 2020 ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

مباراة الاتفاق والفيصلي مباشر تنقل هذا المساء من استاد الأمير محمد بن فهد على القناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق محمد الخامسي.

وأفادت بأن هذه الموقعة تعرض على الشاشة ومنصات التواصل الاجتماعي، الساعة 05:25 بتوقيت السعودية وقطر والكويت، 04:25 لدى مصر وسوريا والسودان وفلسطين.

وكان الاتفاق قد تغلب على الفيصلي في آخر مواجهة جمعت الطرفين بدوري كأس الملك محمد بن سلمان (2-1)، وسبقها انتصار للفيصلي سجله النجم علي الخبيري بالخطأ.

رابط مباراة الفيصلي والاتفاق مباشر:

ويملك الاتفاق 11 نقطة في رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي بالتساوي مع التعاون وأبها والباطن، في حين يحتل الفيصلي الترتيب الخامس برصيد 13 نقطة كما القادسية.

وفاز الفيصلي في ثلاث مباريات من أصل 8 خاضها بالدوري المحلي، فيما خسر مرة واحدة فقط، وتعادل 4 لقاءات، إذ يعتبر من أفضل الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة هذا الموسم.

في المقابل، نجح الاتفاق في الفوز بثلاث لقاءات أيضا من ثمانية، وتعادل مباراتين، فيما خسر 3، لذلك يحاول بلوغ الدور القادم بكأس الملك؛ من أجل التركيز بمسابقة الدوري.