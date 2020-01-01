غانتس: زرت غالبية الدول العربية سرا عندما كان قائدا للجيش وأتنمى زيارتها علنا

القدس المحتلة / سما /

أجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقابلة صحافية مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، ونشرتها صباح اليوم الخميس.



وذكر مراسل الشؤون العربية بقناة "كان" العبرية، روعي كايس، أن غانتس كشف أنه زار معظم الدول العربية سرا، عندما كان قائدا للجيش، وأنه يتمنى أن يزورها علنا الآن.



وبحسب كاتس، قال غانتس للصحيفة السعودية، إنه "لا يري السلام سيكتمل بدون الفلسطينيين، ويدعوهم للانضمام الى عجلة السلام".



وأضاف: "القدس ستبقى موحدة، ولكن يوجد فيها مكان لعاصمة فلسطينية، وأن إسرائيل لن تعود لحدود الـ 67, لكن احتمال ان يكون تبادل أراضي مع الفلسطينيين.