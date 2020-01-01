إستشهاد عامل من بيت لحم بمستوطنة "جيلو "

رام الله / سما /

اكدت مصادر محلية استشهاد العامل الفلسطيني عبد الفتاح محمد سعيد عبيات (37 سنة) من سكان هندازة بمدينة بيت لحم وقد وجد مقتولا في احدى شقق البناء بمستوطنة جيلو المقامة على اراضي مدينة بيت جالا.

ونقل عن عائلة الشاب عبيات بانها تتهم مجموعة من المستوطنين بانها تقف خلف الحادثة التي ارتكبت في مكان عمله في مستوطنة جيلو.

واكدت العائلة ان الضحية وجد في احدى المباني السكنية في مستوطنة جيلو وعلى جسمه كدمات واثار جروح ووجود حبل ملفوف على رقبته .

وشددت العائلة ان عبد ليس لديه اي مشاكل وهو شهيد، لقمة العيش، كما ابلغت ان الشرطة الاسرائيلية التي تحفظت على الجثة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.