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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى قطاع غزة لمكافحة جائحة كورونا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى قطاع غزة لمكافحة جائحة كورونا



غزة /سما/

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى قطاع غزة لمكافحة جائحة كورونا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإمارتية تحتوي طائرة المساعدات على 14.4 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى قطاع غزة بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، وسيستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس “كوفيد-19”.

وقال البيان: “يأتي إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الجائحة، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي”.

وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات هي جزء من التزام دولة الإمارات في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، وقد ساهمت دولة الإمارات، التي تُعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1675 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.

#الامارات #مساعدات طبية #فيروس كورونا #قطاع غزة #فلسطين

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