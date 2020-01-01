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بينيت وسموتريتش يردان على مقترح ليبرمان: "رجل خطير وسياسي فاشل"

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت وسموتريتش يردان على مقترح ليبرمان: "رجل خطير وسياسي فاشل"



القدس المحتلة /سما/

 رد نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وبتلسئيل سموتريتش من "الاتحاد الوطني" اليميني، على مقترح أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بتوحيد الأحزاب الإسرائيلية لإسقاط بنيامين نتنياهو من الحكم، بشكل سلبي.

وقال بينيت- كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة- "إن الترتيب الحقيقي الذي تحتاجه إسرائيل هو مساعدة 800 ألف عاطل عن العمل منذ أزمة كورونا، وليس مساعدة 4 سياسيين". (في إشارة منه إلى قادة الأحزاب الذين دعاهم ليبرمان للوحدة).

وأضاف بينيت أن لديه خطة بالفعل وأنه يرحب بمساعدة ليبرمان، دون مشاركة الآخرين.

فيما هاجم سموتريتش ليبرمان، ووصفه بأنه "رجل خطير وسياسي فاشل"، وأنه يحاول العودة إلى الواجهة السياسية من خلال التحايل "بطرق غبية" لا معنى.

وقال "يسعى طول الوقت لتحويل إسرائيل من دولة يهودية وديمقراطية إلى دولة صهيونية- ليبرالية".

وكان ليبرمان اقترح على بينيت، وجدعون ساعر ويائير لبيد توحيد جهودهم لإسقاط نتنياهو، ترجمة خاصة

رد نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا، وبتلسئيل سموتريتش من "الاتحاد الوطني" اليميني، على مقترح أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، بتوحيد الأحزاب الإسرائيلية لإسقاط بنيامين نتنياهو من الحكم، بشكل سلبي.

وقال بينيت - كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة - إن الترتيب الحقيقي الذي تحتاجه إسرائيل هو مساعدة 800 ألف عاطل عن العمل منذ أزمة كورونا، وليس مساعدة 4 سياسيين. (في إشارة منه إلى قادة الأحزاب الذين دعاهم ليبرمان للوحدة).

وأشار بينيت إلى أن لديه خطة بالفعل، وأنه يرحب بمساعدة ليبرمان، دون مشاركة الآخرين.

فيما هاجم سموتريتش، ليبرمان، ووصفه بأنه رجل خطير وسياسي فاشل، وأنه يحاول العودة إلى الواجهة السياسية من خلال التحايل بطرق غبية لا معنى. كما وصفها.

وقال "يسعى طول الوقت لتحويل إسرائيل من دولة يهودية وديقمراطية، إلى دولة صهيونية - ليبرالية".

وكان ليبرمان اقترح على بينيت، وجدعون ساعر، ويائير لبيد لتوحيد جهودهم لإسقاط نتنياهو بالدخول للانتخابات المقبلة في قائمة واحدة.

#نفتالي بينت #حزب يمينا #أفيغدور ليبرمان #نتنياهو #اسرائيل #حل الكنيست #الانتخابات الاسرائيلية #بتلسئيل سموتريتش

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