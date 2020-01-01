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رابط مشاهدة مباراة الشباب والقادسية بث مباشر .. الرياضية السعودية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الشباب والقادسية بث مباشر .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة القادسية والشباب بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بمحافظة خبر في الشرقية.

مباراة الشباب والقادسية مباشر تبث مساء اليوم ضمن مواجهات كأس الملك خادم الحرمين الشريفين على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق مشاري القرني.

وأفادت القناة السعودية بأن مباراة القادسية والشباب تنطلق الساعة 05:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والمنامة والكويت وبغداد، فيما تكون 04:25 لدى القاهرة وعمان والقدس والخرطوم.

وينطلق الاستيديو التحليلي على الرياضية السعودية بمشاركة نجوم التحليل والتحكيم، إذ يقوده الإعلامي طارق الحماد مع المراسل بدر العثمان والخبير التحكيلي عمر المهنا، والمحللين صالح الداود وعمر الغامدي.

رابط مباراة القادسية والشباب مباشر:

وحقق القادسية مفاجأة مطلع الشهر الجاري، بعدما تغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من دوري المحترفين، الأمر الذي يؤكد صعوبة المهمة على الفريقين؛ للخروج بنتيجة إيجابية.

وتكون الأفضلية داخل الملعب في العادة لصالح الشباب، إلا أن طريقة لعب القادسية أصبحت تشكل هاجسا لدى الخصم، في ظل اعتماد المدرب على خطة دفاعية مع الهجمة المرتدة السريعة المباغتة.

وتراجع الشباب في الجولتين الماضيتين للخلف، إذ فقد المركز الثاني لصالح الأهلي بالدوري ويملك حاليا 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، في حين القادسية السادس برصيد 13 نقطة.

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