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"نحن ملزمون بدعم الفلسطينيين".. إندونيسيا تنفي تخطيطها لإقامة علاقات مع إسرائيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نحن ملزمون بدعم الفلسطينيين".. إندونيسيا تنفي تخطيطها لإقامة علاقات مع إسرائيل



جاكرتا/سما/

نفت إندونيسيا،أمس  الثلاثاء، تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تجري مباحثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قد تعلن عنها قبل مغادرة الرئيس الأميركي، المنهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض.

وكانت صحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد نقلت، الأحد الماضي، عن مصادر دبلوماسية لم تسمّها أن "عُمان وإندونيسيا قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين سوف تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة".

وزعمت مصادر الصحيفة أن المباحثات الجارية مع عُمان وإندونيسيا في هذا الشأن، متقدمة؛ فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الدول التي قد تنضم قريبا إلى "اتفاقات أبراهم" مع إسرائيل والولايات المتحدة، هي عُمان والسعودية.

وشددت الصحيفة على أن دولا أفريقية بينها النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر، وأخرى في أسيا، على غرار إندونيسيا وباكستان وبروناي وبنغلاديش وجزر المالديف، قد تكون التالية التي تنضم إلى الدول المطبّعة.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز سيا، إنه "في الوقت الحالي، لا توجد أي خطة لإقامة علاقات مع إسرائيل"، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأضاف الوزير الإندونيسي أنه "نحن ملزمون بالدستور بدعم الفلسطينيين وتحريرهم من الاحتلال".

ووصف وزير الخارجية الإندونيسية التقارير الإسرائيلية بأنها "تثير الحيرة"، مشددا على أنه "لا يجري أي من مسؤولينا أي مباحثات مع الإسرائيليين

#اندونيسيا #تطبيع العلاقات مع اسرائيل #يديعوت احرونوت #جيروزاليم بوست

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