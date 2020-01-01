رابط الضمان الاجتماعي الأردني 2020 تقديم طلب الدعم والتسجيل وتحديث البيانات

عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، مع قرب موعد استقبال الطلبات والتقديم للاستفادة من الدعم التكميلي ودعم عمال المياومة.

وقالت مصادر اقتصادية رسمية أردنية في تصريحات صحفية إن صندوق المعونة الوطنية سيبدأ استقبال طلبات الدعم التكميلي وعمال المياومة خلال الأيام القادمة القريبة.

وكان مسؤول في صندوق المعونة قد صرح قبل أيام بأنه يمكن للجميع التقديم للحصول على الدعم، باستثناء بعض الفئات المقتدرة التي لا تحتاج إلى مساعدات بالوقت الحالي.

رابط الضمان الاجتماعي الأردني: اضغط هنا

وحسب تصريح المسؤول، فإن الذين يمتلكون عقارات كبيرة وسيارات فاخرة موديل 2020 ولديهم دخل شهري ثابت سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص لا يمكنهم التقدم.

وأشار إلى أن جميع المواطنين بإمكانهم تقديم طلب الدعم، لكن هناك فئات أكثر تضررا تحتاح للدعم من غيرها، لذا قد لا يحصل المقدم على مساعدة بمجرد إيداعه طلبه.

رابط التقديم للدعم التكميلي ودعم عمال المياومة: اضغط هنا

وأفاد بأن طلبات الدعم التي ستقدم الأيام المقبلة سوف تخضع لعملية فحص وفرز معمقة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأسر التي ستستفيد من المساعدات تصل إلى 100 ألف.

ولفت إلى وجود تأخير أحيانا في استلام الدعم، موضحا أن هناك فرق بين دعم تكافل 3 للعمال، ودعم عمال المياومة السابق ويجب على المحتاجين عدم القلق. وفق حديثه.