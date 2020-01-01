  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد



طرابلس / سما

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية، رابط نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020 في ليبيا، داعية الطلاب لحفظه لديهم والاستعلام ظهر اليوم الأربعاء.

وقالت إن رابط نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا يُمكن تسجيل الدخول إليه عبر موقع وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر إدخال رقم الجلوس ورقم القيد ثم النقر على عرض درجات الطالب.

وحسب الوزارة، فإن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا، ستعلن في تمام الساعة 01:00 ظهر اليوم بتوقيت العاصمة طرابلس، مع بداية المؤتمر الصحفي والاحتفالية التي تم التجهيز لها.

وأضافت أن احتفالية اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2020 تجري بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بوزارة التعليم، على رأسهم الوزير الدكتور محمد عماري زايد.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020:

كما يشارك في مراسم إعلان النتيجة النهائية لطلاب المرحلة الثانوية، أحمد مسعود مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور عبد المنعم أبو لائحة رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأفادت بأن المهندس عادل جمعة وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، يحضر حفل نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا، إلى جانب الدكتور محمد العتوق رئيس لجنة الامتحانات المركزية.

وحثت وزارة التعليم، وسائل الإعلام والصحفيين كافة، إلى التغطية والحضور المباشر إلى ديوان الوزارة في منطقة الهاني؛ من أجل نقل وقائع إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية للأهالي.

#نتيجة الشهادة الثانوية #ليبيا #رابط نتيجة الشهادة الثانوية #الشهادة الثانوية الليبية #الشهادة الثانوية في ليبيا #نتائج الشهادة الثانوية #نتيجة الشهادة الاعدادية #الشهادة الاعدادية #وزارة التعليم #حكومة الوفاق

الأكثر قراءة اليوم

موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

تركي آل الشيخ يغرد بعد أنباء عن قرار الملك سلمان بإقالته وتحويله للتحقيق

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

مشاهدة مباراة الجزائر وتونس بث مباشر منتخب الشباب تحت 20 سنة

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين