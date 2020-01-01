رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

طرابلس / سما

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية، رابط نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020 في ليبيا، داعية الطلاب لحفظه لديهم والاستعلام ظهر اليوم الأربعاء.

وقالت إن رابط نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا يُمكن تسجيل الدخول إليه عبر موقع وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر إدخال رقم الجلوس ورقم القيد ثم النقر على عرض درجات الطالب.

وحسب الوزارة، فإن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا، ستعلن في تمام الساعة 01:00 ظهر اليوم بتوقيت العاصمة طرابلس، مع بداية المؤتمر الصحفي والاحتفالية التي تم التجهيز لها.

وأضافت أن احتفالية اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2020 تجري بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بوزارة التعليم، على رأسهم الوزير الدكتور محمد عماري زايد.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020:

كما يشارك في مراسم إعلان النتيجة النهائية لطلاب المرحلة الثانوية، أحمد مسعود مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور عبد المنعم أبو لائحة رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة.

وأفادت بأن المهندس عادل جمعة وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، يحضر حفل نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا، إلى جانب الدكتور محمد العتوق رئيس لجنة الامتحانات المركزية.

وحثت وزارة التعليم، وسائل الإعلام والصحفيين كافة، إلى التغطية والحضور المباشر إلى ديوان الوزارة في منطقة الهاني؛ من أجل نقل وقائع إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الليبية للأهالي.