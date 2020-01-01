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المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة



واشنطن/سما/

اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن، الإثنين، من البيت الأبيض عقب فوزه رسميا بأصوات المجمع الانتخابي في ولايات ويسكونسن، وجورجيا، وبنسلفانيا وبعد تجاوزه النصاب في كالفيورنيا.

و اكد المجمع الانتخابي الأميركي  بفوز بايدن برئاسة أميركا بعد تجاوزه 270 صوتا بانتهاء ولاية كاليفورنيا من التصويت.

وكان أعضاء المجمع الانتخابي في جميع الولايات الأميركية المتأرجحة وهي أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا قد منحوا أصواتهم لبايدن.

وقالت مصادر اعلامية أن  “بايدن فاز بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية ويسكونسن، التي يبلغ عددها 10 أصوات”.

وجاءت النتائج الأولية للتصويت بعد نحو ساعة من رفض المحكمة العليا في الولاية دعوى قضائية كان قد رفعها الرئيس دونالد ترامب، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فإن الديمقراطيين خاضوا طريقا طويلة من أجل استعادة الولاية التي فاز بها ترامب في انتخابات 2016.

من جانبه، قال حاكم الولاية الديمقراطي، توني إيفرز، بعد إعلان نتيجة التصويت “لقد فعلناها”، في إشارة إلى عودة الأصوات الداعمة للحزب الديمقراطي في الولاية.

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن المجمع الانتخابي منح رسميا أصوات ولاية جورجيا الـ16 للمرشح الديمقراطي بايدن.

كما حصل بايدن على الأصوات الـ20 بولاية بنسلفانيا بالمجمع الانتخابي بشكل رسمي.

وفي وقت سابق الإثنين، بدأ أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور.

وذكر المصادر الاعلامية " أن “الدستور الأمريكي ينص على أن يجتمع أعضاء هذه الهيئة في أول يوم اثنين بعد ثاني أربعاء في ديسمبر/ كانون الأول، لاختيار الرئيس الجديد بناء على تصويت ممثلي الولايات”.

ويجتمع جميع الناخبين البالغ عددهم 538 في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، وواشنطن العاصمة.

ويحتاج مرشحو الرئاسة إلى الفوز بغالبية أصوات أعضاء الكلية الانتخابية، لضمان الوصول إلى البيت الأبيض، بحسب المصدر نفسه.

وفي الظروف العادية تعد الخطوة إجراءا شكليا يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والتي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، إلا أنها هذه المرة تتخذ بعدا استثنائيا إذ ما يزال دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته، وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان، إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الإثنين عن المجمع الانتخابي و”قوة ومرونة ديمقراطيتنا”.

وتفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلا أن بعضهم قد يكون على استعداد للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.

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