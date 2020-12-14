  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو .. أمل الشهراني غاضبة بسبب سجن منى السابر والدة حلا الترك

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. أمل الشهراني غاضبة بسبب سجن منى السابر والدة حلا الترك



الرياض / سما

فجرت المشهورة السعودية أمل الشهراني، الليلة، غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن موقفها من أزمة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك مع عائلة طليقها ووالد أبنائها.

وأعلنت أمل الشهراني عن دعمها الكامل لمنى السابر في هذه المحنة التي تمر بها، مشددة على ضرورة أن يدعمها الجميع بمواجهة والد أولادها الذي يسعى إلى سجنها لمدة عام كامل دون سبب مقنع سوى بضعة أموال.

وقالت الشهراني: الكلام اليوم ما راح يكون فيه أي فلترة ولن أراعي أي مشاعر ولن أصمت عن أي كلمة نفسي أقولها وأبرد خاطري بهذا الموضوع الشائك دون حل منذ عدة سنوات. في إشارة لأزمة منى وابنتها.

وأضافت المشهورة السعودية: منى السابر هذه السيدة والأم العظيمة والمكافحة نشاهدها منذ سنوات تعاني وتترجى الكل في السوشيال ميديا؛ من أجل إعادة أبنائها إليها من أيدي زوجها وعائلته التي لم تتركها وشأنها.

وتابعت: خلص هم لا يريدون أن يعطونها أولادها، يأخذونهم لكن لماذا تدخلونها السجن عشان شوية فلوس. لعن الله المال والله يحرق الفلوس التي تهين الناس والمرأة يا المجتمع العربي الغيور على النساء". وفقا لها.

وأشارت إلى أن المجتمع العربي يرفض ارتداء المرأة للمايوه، لكن لا يهمه سيدة الآن تعاني منذ أعوام من واحد "حثالة ما هو رجال يطارد وراء النساء ويريد أن يدخل زوجته السجن عشان قرشين"، حسب تعبيرها.

وتساءلت أمل الشهراني: ما ذنب منى السابر الأم التي تظلم (..) افعل خيرًا ولو مرة واحدة في حياتك وقف وقفة رجال بدلا من النعال فقط همك نفسك وشهوتك واللحم وخلاص. قفوا مع هذه السيدة المسكينة.

#منى السابر #أمل الشهراني #فيديو منى السابر #حلا الترك #والدة حلا الترك #قصة منى السابر #قضية منى السابر #السعودية #كلنا منى السابر

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة قرعة دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021

مشادة ساخنة بين العجرمي وأمجد طه على قناة إسرائيلية تتسبب في إنهاء برنامج.. فيديو

تسمح بالإفراج عن مئات الأسرى.. عضو كنيست يؤكد وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى ويصفها بـ"الفاضحة"

قرار من القيادة الفلسطينية يمنع انتقاد المطبّعين.. ما علاقة الشهيد الراحل أبو عمار ؟

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن رسائل إسرائيل الخمسة لإبرام صفقة تبادل مع "حماس"

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

وزير خارجية العراق الأسبق يُـكَذب عمرو موسى : لم يصرخ في وجه صدام واستخدم الاثارة والتهويل

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

979

صحيفة تكشف: آثار تؤكد وجود جنود إسرائيليين في لبنان.. لهذا الهدف

بيان

بيان هام من أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة للمواطنين بشأن تسعيرة كهرباء المولدات

امير قطر والرئيس

أمير قطر يغرد حول القضية الفلسطينية بعد لقائه عباس

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بمستحقات الموظفين ولقاحات كورونا..