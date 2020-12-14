فيديو .. أمل الشهراني غاضبة بسبب سجن منى السابر والدة حلا الترك

الرياض / سما

فجرت المشهورة السعودية أمل الشهراني، الليلة، غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن موقفها من أزمة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك مع عائلة طليقها ووالد أبنائها.

وأعلنت أمل الشهراني عن دعمها الكامل لمنى السابر في هذه المحنة التي تمر بها، مشددة على ضرورة أن يدعمها الجميع بمواجهة والد أولادها الذي يسعى إلى سجنها لمدة عام كامل دون سبب مقنع سوى بضعة أموال.

امل الشهراني : معصبة و تقف في صف والدة حلآ الترك منى السابر ..#كلنا_منى_السابر pic.twitter.com/OOaHgwEJC6 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 14, 2020

وقالت الشهراني: الكلام اليوم ما راح يكون فيه أي فلترة ولن أراعي أي مشاعر ولن أصمت عن أي كلمة نفسي أقولها وأبرد خاطري بهذا الموضوع الشائك دون حل منذ عدة سنوات. في إشارة لأزمة منى وابنتها.

وأضافت المشهورة السعودية: منى السابر هذه السيدة والأم العظيمة والمكافحة نشاهدها منذ سنوات تعاني وتترجى الكل في السوشيال ميديا؛ من أجل إعادة أبنائها إليها من أيدي زوجها وعائلته التي لم تتركها وشأنها.

منى السابر والدة حلآ الترك تستنجد بأحلام @AhlamAlShamsi وتطالب منها التدخل لحل مشكلتها و قضيتها مع إبنتها " حلآ " والمعنيين بالموضوع ..#كلنا_منى_السابر pic.twitter.com/Kis21rO86a — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) December 13, 2020

وتابعت: خلص هم لا يريدون أن يعطونها أولادها، يأخذونهم لكن لماذا تدخلونها السجن عشان شوية فلوس. لعن الله المال والله يحرق الفلوس التي تهين الناس والمرأة يا المجتمع العربي الغيور على النساء". وفقا لها.

وأشارت إلى أن المجتمع العربي يرفض ارتداء المرأة للمايوه، لكن لا يهمه سيدة الآن تعاني منذ أعوام من واحد "حثالة ما هو رجال يطارد وراء النساء ويريد أن يدخل زوجته السجن عشان قرشين"، حسب تعبيرها.

وتساءلت أمل الشهراني: ما ذنب منى السابر الأم التي تظلم (..) افعل خيرًا ولو مرة واحدة في حياتك وقف وقفة رجال بدلا من النعال فقط همك نفسك وشهوتك واللحم وخلاص. قفوا مع هذه السيدة المسكينة.