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الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة



غزة /سما/

أطلقت مدفعية الاحتلال، مساء الاثنين، قذيفة أصابت منزلاً مهجوراً شرقي بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن قذيفة دخانية سقطت في غرفة لمنزل مهجور شرق منطقة جحر الديك شرق قطاع غزة.

في السياق، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن  دبابة إسرائيلية اطلقت قذيفة مدفعية بالخطأ وأصابت منزلًا قرب الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، والحادث قيد التحقيق.

 فيما ذكر "0404" العبري، أنه وخلال تدريب ميداني للجيش الإسرائيلي، أطلقت دبابة قذيفة عن طريق الخطأ صوب منزل مهجور قرب الحدود الشرقية وسط قطاع غزة، ويجري التحقيق في الحادث.

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