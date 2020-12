ايقاف بريان كريستانتي لاعب روما الايطالي بسبب سب الذات الإلهية

أوقف القاضي الرياضي في إيطاليا، مدافعَ نادي روما، بريان كريستانتي، مباراة واحدة، بعدما شتم الذات الإلهية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بولونيا، بعد أن سجل عن طريق الخطأ هدفاً في مرماه.

شتم الذات الإلهية ممنوع في إيطاليا

وأخطأ كريستانتي في التعامل مع الكرة حينما كان فريقه روما متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، لتستقر في شباك فريقه، بعد محاولة موسى بارو لاعب بولونيا، علماً أن المباراة انتهت بفوز فريق "الذئاب" بنتيجة 5-1.

وأظهرت لقطات فيديو بعد الهدف كريستانتي وهو يشتم الذات الإلهية، وهو ما يستلزم توقيفه مباراة واحدة على الأقل بحسب قوانين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

AS Roma's Bryan Cristante has fallen victim to Italy's strict ban on taking God's name in vain on the pitch, picking up a one-match ban for blasphemy, the Lega Serie A announced https://t.co/hfW5ONolXm