وفاة المدرب الفرنسي جيرار أوييه مدرب ليفربول السابق

باريس / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، يوم الإثنين 14 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة المدرب الفرنسي جيرارد أولييه المدير الفني السابق لفريق نادي ليفربول الإنجليزي السابق.

وأكدت المصادر الإعلامية وفاة الفرنسي جيرارد أولييه المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وليون الفرنسي ومنتخب فرنسا؛ وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ورحل المدرب الفرنسي عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك عقب رحيل أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي، والأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إثر صراع مع المرض.

من هو المدرب الفرنسي جيرار أوييه:

يذكر أن الفرنسي جيرارد هولييه هو مدرب ليفربول و استون فيلا سابقاً مكتشف الاسطوره ستيفن جيرارد، وحقق مع "الريدز" خمس بطولات منها اربع بطولات في موسم واحد.

ودرّب أوييه المنتخب الفرنسي في العام 1992 خلفاً لميشال بلاتيني، لكنه فشل في قيادته إلى نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة بخسارته التاريخية في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام بلغاريا على أرضه في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع تاركاً مكانه لمساعده إيميه جاكيه الذي قاد الديوك للقب مونديال 1998 على أرضهم.

وتولى أوييه مهام تدريب ليفربول الإنكليزي في العام 1998وقاده للفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوربي في العام 2001 بالإضافة لألقاب محلية أخرى قبل أن ينتقل لتدريب ليون الفرنسي بين 2005 و2007 حيث قاده للفوز بلقب الدوري موسمي 2005-2006 و2006-2007.

وختم أوييه مسيرته التدريبية في أستون فيلا في موسم 2010-2011.

يذكر أن مهارات أوييه في التدريب برزت في منتصف الثمانينيات عندما قاد باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي في موسم 1985-1986 قبل أن يعينه الاتحاد الفرنسي مساعداً لمدرب المنتخب ميشال بلاتيني.

ويوم 1 أغسطس الماضي، توفى المدرب الفرنسي أليكس دوبون المدير الفني السابق لفريق غرار غونيون، عن عمر ناهز 66 سنة؛ جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها في منزله.