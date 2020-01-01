مشعشع : لا رواتب لموظفي الأونروا حتى اللحظة

رام الله / سما /

قال سامي مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم إن الاونروا لم تتمكن من توفير رواتب موظفي "الاونروا" حتى اللحظة ، موضحاً انه في حال تم توفير أي أموال سُترحل للعام القادم لسد المستلزمات.

وأكد مشعشع في تصريحات إذاعية ان أزمة الرواتب تراوح مكانها ، ولا حلول قادمة رغم الاختراقات البسيطة.

وأوضح أن المشكلة لا تتمثل فقط في توفير رواتب لـ 30 ألف موظف، إنما في تغطية احتياجات العديد من القطاعات وخاصة وفي غزة وسوريا.

وبين مشعشع إن المؤتمر السنوي المقرر أن يعقد اليوم مهم جدا لأنه يعزز دور الدول العربية والاعضاء لدعم اللاجئين بعد التراجع الكبير في دعم اللاجئين والذي يحتاج الي مثل هذه اللقاءات لإعادة الدعم .

وبشأن المساعدات، أوضح ان لا مؤشرات للدفع ولا يوجد مواعيد لدفع الدول العربية ، وخاصة ان هناك تعهد ان توفر الدول العربية 7.8 من الميزانية العادية ، مشيراً الى ان الدول الخليجية قدمت مساعدات ب200 مليون دولار العام الماضي ونأمل ان يرتقي الدعم العربي مشعشع