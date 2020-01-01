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الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة

الإثنين 14 ديسمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة



رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء في نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين.

وافاد شهود عيان أن قوة للاحتلال اقتحمت مناطق في محيط زواتا والمعاجين، وحاصرت العديد من المنازل، واستجوبت من فيها.

وعرف من المعتقلين الاستاذ علاء حميدان وهو اسير محرر ورئيس مجلس طلبة سابق في جامعة النجاح. وداهمت نفس القوة منزل ياسر منصور النائب في المجلس التشريعي المنحل، وحطمت مدخل منزله.

كما اقتحمت منزل النائب في المجلس التشريعي المنحل احمد الحاج علي في منطقة شارع السكة حيث اسكان الزهراء، وسلمته رسالة تحذير .

وفي الخليل اعتقل الاحتلال الأسير المحرر لؤي غيث عقب مداهمة منزله في الخليل.

وفي سلفيت اقتحمت قوة للاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الله شتات في بلدة قراوة بني حسان، وتم استجوابه، ثم الانسحاب، دون اعتقال.

وفي رام الله داهمت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ابو شخيدم، وفتشت منزل قسام الخطيب.

وجرى اقتحام مخيم العروب شمالي الخليل ومدينة اريحا.

#الاحتلال #اعتقال #الضفة الغربية

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