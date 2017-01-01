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فنانة عربية وحيدة ضمن أجمل 100 وجه في العالم في 2020... صورة

الأحد 13 ديسمبر 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة عربية وحيدة ضمن أجمل 100 وجه في العالم في 2020... صورة



أعلنت مسابقة "تي سي كاندلر" عن اختيار فنانة عربية وحيدة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

ووفقا للحساب الرسمي للمسابقة على موقع "إنستغرام"، اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا العام.


وتعتبر ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، و2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.


يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

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