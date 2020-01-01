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اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

الأحد 13 ديسمبر 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة



القدس المحتلة / سما /

ذكر المراسل العسكري بالقناة الـ13 العبرية، ألون بن دافيد، أن مصادر مصرية كشفت للقناة، أن مصر قامت باستدعاء إسرائيل وحماس لإجراء مباحثات غير مباشرة بالقاهرة حول عقد صفقة تبادل أسرى جديدة.
 
وقال المراسل العسكري، ألون بن دافيد، مساء اليوم الأحد، أن مصر طلبت من الطرفين الحضور للقاهرة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، لإتمام صفقة التبادل.
 
وأضاف بن دافيد: في إسرائيل أدركوا أن هذه فرصة احادية المرة ولن تتكرر، ووافقوا على دعوة مصر، للتفاوض مع حركة حماس بالقاهرة.
 
وبحسب المحلل، فإن حماس ما زلت تتمنى الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، ولكن إسرائيل أوضحت انها لن توافق على ذلك.
 
ولفت بن دافيد، الى أن الحديث يدور عن صفقة يتم فيها تقديم التطعيم ضد الكورونا لقطاع غزة، وحتى الآن لا يوجد أي تقدم بالموضوع، وربما سيحدث خلال الأيام القادمة. 
 
وأشار الى أن إسرائيل نقلت مؤخرا لحماس عن طريق مصر، مقترحا جديدا بشأن صفقة التبادل، يتضمن الإفراج عن أسرى أحياء تحددهم إسرائيل، ومساعدات طبية لمواجه الكورونا بغزة، مقابل الافراج عن الأسرى الإسرائيليين المتواجدين بغزة.

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