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طالع.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 وقائمة الهدافين

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 وقائمة الهدافين



لندن / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020 - 2020 بعد نتائج مباريات اليوم الأحد التي جرت على ملاعب مختلفة لحساب الأسبوع الثاني عشر من البريميرليغ.

ونجح فريق فولهام في التعادل مع ضيفه ليفربول بهدف مقابل هدف، وسحق ساوثهامتون نظيره شيفيلد يونايتد، بينما احتكم فريقا توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستضيف ملعب الإمارات بعد قليل مباراة بيرنلي ضد آرسنال بالجولة ذاتها، في حين يحل برايتون ضيفا على منافسه ليستر سيتي بملعب ووكرز، قبل ختام مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020:

المركز الأول: توتنهام هوتسبير برصيد 25 نقطة.

المركز الثاني: ليفربول برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث: ساوثهامتون 23 نقطة.

المركز الرابع: تشيلسي 22 نقطة.

المركز الخامس: ليستر سيتي 21 نقطة.

المركز السادس: وست هام يونايتد 20 نقطة.

المركز السابع: إيفرتون 20 نقطة.

المركز الثامن: مانشستر يونايتد 20 نقطة.

المركز التاسع: مانشستر سيتي 19 نقطة.

المركز العاشر: أستون فيلا 18 نقطة.

المركز الحادي عشر: كريستال بالاس 17 نقطة.

المركز الثاني عشر: نيوكاسيل يونايتد 17 نقطة.

المركز الثالث عشر: وولفرهامبتون 17 نقطة.

المركز الرابع عشر: ليدز يونايتد 14 نقطة.

المركز الخامس عشر: آرسنال 13 نقطة.

المركز السادس عشر: برايتون 10 نقاط.

المركز السابع عشر: فولهام 8 نقاط.

المركز الثامن عشر: بيرنلي 6 نقاط.

المركز التاسع عشر: وست بروميتش ألبيون 6 نقاط.

المركز العشرون والأخير: شيفيلد يونايتد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تفتتح منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم، إذ يلعب مانشستر سيتي أمام وست بروميتش ألبيون، بينما يلتقي وولفرهامبتون مع تشيلسي.

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