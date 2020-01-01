إسرائيل.. تقليص مدة الحجر الصحي إلى 10 أيام

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، أنه سيتم تقليص مدة الحجر الصحي الى 10 أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، شرط إجراء فحصَين إثنين لفيروس كورونا تظهر نتيجتهما سلبية.

ويأتي إعلان وزارة الصحة وفقا لتوجيهات وزير الصحة يولي إدلشتاين، وبحسب توصيات الجهات المهنية المختصة، وسيجري الفحص الأول مع الدخول للحجر الصحي، أما الفحص الثاني في اليوم التاسع من موعد التواصل مع مريض مؤكد، على أن تكون المدة الزمنية بين الفحصين الأول والثاني لا تقل عن 24 ساعة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم: "نحن في طريقنا لتبكير موعد إعطاء اللقاحات".

وأضاف نتنياهو خلال زيارته برفقة وزير الصحة إدلشتاين مجمّع اللقاحات الخاص بصندوق المرضى "مكابي" في تل أبيب: "تشير قدرة صناديق المرضى الموجودة في البلاد على أداء المهمة إلى أننا على الأرجح سنستطيع تبكير موعد إعطاء اللقاحات لسكان إسرائيل على أفضل نحو، والذي أعتبره الأفضل عالميًا. بالإضافة إلى ذلك نرحّب بالطبع بكون السلطة التنظيمية الأمريكية المختصة، بمعنى الـ FDA، قد صادقت على لقاح فايزر، مما يسمح لنا بالانطلاق حيث بدأت نهاية الجائحة تلوح في الأفق".